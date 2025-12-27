Calciomercato
Maignan, fumata bianca più vicina? Conferme importanti sulla nuova offerta del Milan. Cifre, dettagli e status alla Leao
Maignan, arrivano importanti conferme sulla nuova offerta del Milan al portiere francese in scadenza di contratto a giugno
Dopo mesi di stallo e segnali di gelo, la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan entra finalmente nel vivo. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, la dirigenza rossonera ha rotto gli indugi presentando una proposta ufficiale pensata per posizionare il francese al vertice del monte ingaggi del club, equiparandolo allo status di Rafael Leão.
Maignan, i dettagli dell’offerta: cifre e bonus
Il Milan ha messo sul piatto un contratto pluriennale (base tre anni più opzione per il quarto) con un importante salto salariale:
- Parte fissa: Una base solida da 5,5 milioni di euro netti a stagione.
- Bonus “facili”: Premi legati a presenze e obiettivi personali che permetterebbero di toccare quota 6,5-7 milioni, pareggiando l’attuale stipendio di Leão.
- Bonus a salire: Ulteriori incentivi economici legati ai successi della squadra, come la qualificazione costante in Champions League o la conquista dello Scudetto.
La strategia di Tare e il fattore Allegri
Il pressing di Igli Tare e Massimiliano Allegri è stato decisivo per riaprire un dialogo che sembrava compromesso, specialmente dopo i tentativi estivi del Chelsea. Il tecnico livornese considera Maignan imprescindibile per il nuovo ciclo.