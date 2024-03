Maignan Castellanos, Marelli sul non rigore di Lazio Milan: «Intervento non punibile, ecco perché»

Sono in campo Lazio Milan, subito episodio dubbio in area di rigore rossonera per un contatto Maignan Castellanos. Parla Marelli

Durante Lazio Milan, match valido per la giornata 27 della Serie A 2023-24, subito episodio dubbio in area di rigore rossonera per un contatto Maignan Castellanos nato dopo un errore di Florenzi. Marelli a Dazn ha commentato così l’episodio:

LE PAROLE – «Scontro di gioco perché Maignan è intervenuto sul pallone e poi, scivolando, si è scontrato con Castellenos. Non c’è nulla di punibile»