Maignan, altro riconoscimento per il portiere del Milan? Il francese candidato MVP di novembre in Serie A

Maignan inserito nella lista della Lega per il premio di giocatore del mese: riconoscimento alle prestazioni decisive dell’ultimo periodo

Un altro riconoscimento prestigioso potrebbe presto arricchire la bacheca personale di Mike Maignan. La Lega Serie A ha ufficialmente svelato i nomi dei candidati per il titolo di «Player of the Month» relativo al mese di novembre, e il portiere del Milan figura meritatamente tra i protagonisti assoluti.

L’inserimento in questa ristretta cerchia di eletti certifica l’ottimo rendimento offerto dall’estremo difensore francese nelle ultime settimane, durante le quali si è confermato un pilastro insostituibile dello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Tra parate spettacolari e una leadership carismatica che guida l’intero reparto arretrato, Maignan è stato decisivo per blindare la porta rossonera e garantire punti pesanti in campionato. Ora la palla passa ai tifosi e agli appassionati, chiamati a votare il loro preferito: il popolo milanista è pronto a mobilitarsi per spingere «Magic Mike» verso la vittoria del premio, un attestato di stima che darebbe ulteriore carica in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra Serie A e coppe.

