Maignan possibile addio: Suzuki, Caprile e non solo! Un altro nome in lista

Maignan può lasciare il Milan al termine della stagione, c’è un nuovo nome nella lista di Igli Tare

Il futuro tra i pali del Milan è un tema caldo a Milanello. Nonostante l’affidabilità di Mike Maignan la dirigenza rossonera, in ottica di mercato futuro o di un’eventuale necessità, sta monitorando attentamente diversi profili per la porta. La ricerca di un potenziale successore o di un’alternativa di alto livello è in pieno svolgimento.

Meslier Si Aggiunge alla Lista del Diavolo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la lista dei candidati per il “post-Maignan” si arricchisce di un nome di grande prospettiva internazionale: Illan Meslier. Il portiere francese (classe 2000, estremo difensore alto 197 cm, cresciuto nel Lorient e attualmente in forza al Leeds United) è finito nel mirino di Tare, l’esperto direttore sportivo del club.

Meslier è un profilo giovane ma già con una notevole esperienza nel calcio inglese, caratterizzato dalla fisicità e dalla rapidità tra i pali, qualità che ben si sposerebbero con il calcio moderno e le richieste tecniche del Diavolo.

La situazione contrattuale del giocatore è un fattore di interesse: il suo legame con il club inglese scade nel 2026. Questa scadenza, non immediata ma nemmeno troppo lontana, potrebbe spingere il Leeds a considerare una cessione qualora non si trovasse un accordo per il rinnovo, soprattutto se l’interesse delle big europee dovesse concretizzarsi in offerte importanti.

Concorrenza Agli Alti Livelli: L’Inter Osserva

Il Milan, tuttavia, non è solo in questa corsa al talento francese. Lo stesso quotidiano sportivo sottolinea che anche l’Inter, storica rivale cittadina e l’altra grande potenza di Milano, avrebbe manifestato un forte interesse per Meslier. La potenziale competizione con i nerazzurri aggiunge ulteriore pepe alla trattativa, trasformando l’acquisto del portiere in un vero e proprio Derby di Mercato.

I Nomi Già in Lista: Caprile e Suzuki

Il portiere del Leeds si affianca ad altri profili che la dirigenza rossonera sta già valutando da tempo. La lista dei potenziali rinforzi tra i pali includeva già: Elia Caprile e Zion Suzuki.

L’inserimento di Meslier in questa rosa di nomi dimostra l’intenzione del Milan di assicurarsi un giovane portiere di altissimo livello, pronto sia per un futuro da titolare che per integrarsi in una squadra di vertice.