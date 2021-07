Maguire: «Sconfitta in finale fa male, speriamo siate orgogliosi di noi»

A tre giorni dalla sconfitta di Wembley nella finale di Euro 2020 contro l’Italia, il difensore Harry Maguire ha voluto dedicare alcune righe su Twitter per riflettere sul percorso dell’Inghilterra nel torneo.

«Mi sono preso un paio di giorni per riflettere sul nostro percorso. Un turbine di emozioni, davvero. Da giocatore e tifoso fa male ma spero che la squadra vi abbia reso orgogliosi e che possiate ricordare per tutta la vostra vita come un ricordo bellissimo. Abbiamo dato tutto in campo ma nell’ultima notte non è stato semplicemente abbastanza».

A couple of days to reflect on our journey. An emotional rollercoaster. As a player and a fan I’m hurting but I hope we made everyone proud and gave people memories that will last a lifetime. We left everything out there but on the night it just wasn’t enough. pic.twitter.com/lxaDxWDVcO

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) July 14, 2021