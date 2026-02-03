Maglia numero 9 Milan, la maledizione continua? Dai tanti fallimenti dopo Giroud alla speranza Fullkrug. L’analisi

Maglia numero 9 Milan, la maledizione sembra non avere fine: Fullkrug sarà in grado di raccogliere l’eredità di Giroud?

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riapre un dibattito che tormenta i tifosi rossoneri dall’addio di Pippo Inzaghi: quella maglia numero 9 che sembra bruciare sulle spalle di chiunque la indossi. Se Olivier Giroud è stato l’eroe capace di spezzare l’incantesimo per un triennio, il dopo-francese è tornato a essere un terreno minato fatto di scommesse perse e problemi fisici.

LEGGI ANCHE. le ultimissime in casa Milan

Maglia numero 9 Milan, la cronologia dei “fantasmi”: chi è caduto

Il focus della Rosea ripercorre i profili che, per motivi diversi, non sono riusciti a lasciare il segno a Milanello dopo l’era Inzaghi:

Divock Origi & Luka Jovic: Definiti “fantasmi” per la scarsa continuità. Il belga è passato senza quasi lasciare traccia, mentre il serbo, pur con qualche guizzo, ha finito per ereditare la maglia senza mai prendersi davvero il posto da titolare.

Definiti “fantasmi” per la scarsa continuità. Il belga è passato senza quasi lasciare traccia, mentre il serbo, pur con qualche guizzo, ha finito per ereditare la maglia senza mai prendersi davvero il posto da titolare. Alvaro Morata: Arrivato con grandi aspettative, lo spagnolo ha vissuto una parentesi opaca, faticando a trovare quel feeling con il gol che il numero 9 imporrebbe.

Arrivato con grandi aspettative, lo spagnolo ha vissuto una parentesi opaca, faticando a trovare quel feeling con il gol che il numero 9 imporrebbe. Tammy Abraham: Un altro nome altisonante che, tra infortuni e prestazioni altalenanti, è finito nel calderone delle delusioni rossonere.

Un altro nome altisonante che, tra infortuni e prestazioni altalenanti, è finito nel calderone delle delusioni rossonere. Il “Pasticcio” Boniface: Citato come esempio di mercato complicato (simile al recente caso Mateta), dove tra valutazioni fisiche e trattative saltate, il Milan non è riuscito a trovare la stabilità necessaria.

Niclas Füllkrug: Il “Panzer” spezza-maledizione?

Oggi la maglia è sulle spalle di Niclas Füllkrug. Il tedesco, arrivato a gennaio 2026 dal West Ham, ha già iniziato a mostrare segnali diversi: