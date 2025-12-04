Maglia Milan, svelata la seconda divisa 2026/27? Spunta il bianco con dettagli oro e neri – FOTO

Maglia Milan, indiscrezione di Footy Headlines sul prossimo kit da trasferta: confermata la tradizione della «Lucky», ma con un tocco di lusso ed eleganza

Il mondo delle anticipazioni sulle divise da gioco è sempre in fermento e, nonostante la stagione attuale sia ancora nel vivo, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni riguardo al look che il Milan sfoggerà nella prossima stagione agonistica. Secondo quanto riportato dal portale specializzato @Footy_Headlines, sempre molto attendibile quando si tratta di svelare in anteprima i design delle maglie dei top club europei, il club rossonero sembra intenzionato a confermare la tradizione per quanto riguarda la seconda divisa, arricchendola però di dettagli cromatici particolarmente raffinati.

Secondo @Footy_Headlines la maglia da trasferta della prossima stagione sarà caratterizzata da una base bianca con dettagli dorati e neri #Milan pic.twitter.com/CMjJHONGRz — Francesco Nasato (@FraNasato) December 4, 2025

Stando alle prime ricostruzioni, la maglia da trasferta del Milan sarà caratterizzata da una classica base bianca, mantenendo vivo il mito della cosiddetta “maglia Lucky” che ha accompagnato le più grandi vittorie internazionali del Diavolo.

La vera novità risiede però nella palette scelta per le finiture: il bianco dovrebbe essere accompagnato da dettagli dorati e neri. Un accostamento che suggerisce una scelta stilistica votata all’eleganza e al prestigio, unendo i colori sociali (il nero) con l’oro, simbolo di vittoria e nobiltà. Se confermato, questo design rappresenterebbe un mix perfetto tra il rispetto della storia rossonera e la volontà di proporre un capo dal forte impatto estetico e commerciale.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.