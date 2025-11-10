Connect with us

Nuova maglia Milan, per il 2026/2027 si torna alla tradizione? Strisce classiche e dettagli bianchi, spunta l’indiscrezione

Milan news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Maglia Milan

Nuova maglia Milan, in vista della stagione 2026/2027 si potrebbe tornare alla tradizione con strisce classiche e dettagli bianchi. L’indiscrezione

Il futuro del Milan passa anche attraverso il look e l’identità visiva della squadra. Secondo le autorevoli anticipazioni di Footy Headlines, il noto portale specializzato in kit sportivi, la prima maglia (Home) del Milan per la prossima stagione (2025/2026) segnerà un netto ritorno alla tradizione rossonera.

Nuova maglia Milan, stop agli esperimenti: la tradizione riprende

Dopo alcune recenti sperimentazioni sui design, che avevano visto l’introduzione di fantasie più audaci, la maglia tornerà a presentare le iconiche strisce rosse e nere nella loro forma più classica e tradizionale. Questo design minimalista e fedele alla storia del club sarà certamente accolto con entusiasmo dalla maggior parte dei tifosi, stanchi degli esperimenti sui kit che avevano alterato l’estetica storica della divisa.

Loghi bianchi e svolte cromatiche

Il kit sarà abbinato a dettagli bianchi per i loghi e le altre applicazioni. In particolare, le anticipazioni (sebbene si riferiscano a un kit 2025/2026 e non genericamente alla “prossima stagione” come da input iniziale) avevano suggerito la possibile presenza di un monochrome crest, ovvero lo stemma del club in una versione pulita e monocromatica di colore bianco, una scelta che rappresenterebbe comunque una novità assoluta nella storia del Milan.

Il ritorno a un design tradizionale per la divisa da casa riflette la volontà di Puma e del Milan di valorizzare l’heritage rossonero e garantire ai fan una maglia che sia un simbolo immediato e inconfondibile della storia del club.

