Lukaku Napoli, il belga è tornato ad allenarsi con la squadra. Le ultime. Segui gli aggiornamenti

Un sorriso, una corsa e un messaggio rassicurante: Romelu Lukaku è tornato a farsi vedere sul campo di allenamento, lanciando un segnale di rientro imminente che elettrizza i tifosi e l’ambiente in vista degli impegni cruciali, in particolare la sfida di domani in Champions League contro il Benfica.

Questa mattina, durante la parte dell’allenamento aperta alla stampa, l’attaccante belga, un centravanti possente e decisivo con la sua forza fisica e il fiuto del gol, ha salutato i giornalisti con un promettente: “Ci vediamo presto, dai“. Un messaggio che sa di convocazione vicina e di voglia di tornare a incidere.

Allenamento a Margine e Colloquio con Conte

Nonostante la cautela, il Big Rom ha mostrato passi avanti significativi nel suo percorso di recupero. Lukaku è entrato in campo di corsa, dimostrando una ritrovata vitalità, e ha subito cominciato il suo allenamento a margine della squadra. I presenti hanno potuto osservarlo palleggiare, giocare il pallone e persino provare dei tiri in porta, segnali inequivocabili di un recupero ormai alle porte.

A fine sessione, l’attaccante si è fermato in campo per un colloquio prolungato con Antonio Conte, l’allenatore noto per la sua determinazione e l’esigenza di avere i suoi top player al 100%. Il confronto tra i due è un segnale di come il tecnico voglia calibrare al meglio il rientro della sua punta di diamante, forse già in vista della delicata gara di Champions League.

Il Milan Osserva: Tra Allegri, Tare e la Necessità di Attaccanti

Mentre il focus è sulla ripresa di Lukaku, l’attenzione sul reparto offensivo è massima anche in casa rossonera. Il Milan, infatti, sta vivendo una fase di rinnovamento strutturale con il ritorno di Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano che predilige attaccanti con la giusta struttura fisica e cinismo in area, e l’insediamento di Igli Tare come Direttore Sportivo.

Il DS albanese, noto per la sua abilità nello scouting, è al lavoro per assicurare ad Allegri i giusti innesti offensivi. Il recupero di un attaccante di livello, seppur non rossonero, serve a ricordare l’importanza di avere a disposizione centravanti decisivi. La necessità di trovare un profilo che possa garantire gol e peso in attacco per il Diavolo è una priorità assoluta di mercato per Tare e Allegri.