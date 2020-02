Lukaku: «Complimenti al Milan ma abbiamo dimostrato di essere forti»

Lukaku ha parlato al termine della gara vinta questa sera contro il Milan nel derby: ecco le parole dell’attaccante belga

Romelu Lukaku al termine della gara vinta questa sera ha detto la sua sul successo in rimonta ottenuto nel derby contro il Milan: «Vittoria importante, abbiamo fatto un buon secondo tempo mentre complimenti al Milan per i primi 45 minuti. Siamo riusciti ad alzare la nostra intensità nella ripresa. Nella prima frazione abbiamo creato solo un’occasione ma tutti qui a San Siro hanno visto la mentalità di questa squadra e la voglia di vincere fino alla fine. Io lavoro per la squadra, sono qui per vincere e adesso la mia testa è sul Napoli».

SULL’IMPATTO – «Grazie ai miei compagni, l’allenatore e lo staff sto facendo bene. Quando sono arrivato sapevo che l’Italia era il campionato più difficile per un attaccante».