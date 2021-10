Lucca: «Studio e imito Ibrahimovic, il più forte al mondo»

Lorenzo Lucca si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport, tanti gli argomenti trattati, su tutti il Milan e Ibra

Lorenzo Lucca, baby bomber del Pisa che piace a mezza Serie A, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

MODELLI – «Papà mi riempiva di videocassette di grandi centravanti: Ibrahimovic e Trezeguet soprattutto. I più forti di oggi? Ancora Ibra, per me il più forte in assoluto nella storia del calcio, almeno per quelli che visto io. Poi metto Dzeko e Lewandowski… Anzi no, Haaland è meglio».

IBRAHIMOVIC – «Sono alto come lui, anche un po’ di più, quindi cerco di imitarlo. Ne studio i movimenti, le giocate, e provo a ripeterli. Come Zlatan, anch’io sono agile e bravo in acrobazia nonostante la statura».