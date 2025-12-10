Lucca resta un nome caldo: Allegri apprezza l’attaccante. Anche senza Loftus-Cheek nell’affare? Ultime

Lucca, attaccante del Napoli, piace al Milan anche senza l’inserimento di Loftus-Cheek nella trattativa: gradimento totale di Allegri

Il mercato del Milan in cerca di un centravanti continua a focalizzarsi sul nome di Lorenzo Lucca. Nonostante le recenti difficoltà emerse sull’ipotesi di un maxi-scambio con Loftus-Cheek, l’interesse per l’attaccante in forza al Napoli non è affatto scemato.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Lucca continua a essere tenuto in considerazione dai rossoneri. La sua candidatura non è più vincolata esclusivamente all’operazione che avrebbe coinvolto anche Ruben Loftus-Cheek. Moretto, infatti, suggerisce: «vi tengo il nome di Lucca come possibile idea per gennaio in un’operazione anche slegata da Loftus-Cheek».

Il giornalista riconosce che il possibile scambio di prestiti con il centrocampista inglese è un’«operazione complessa per più motivi», principalmente a causa delle riserve del Napoli nel cederlo a una concorrente e della necessità che i partenopei riscattino prima il giocatore. Tuttavia, la sua posizione in rossonero è forte e determinata da un fattore chiave: «però vi dico che Lucca è un attaccante gradito da Allegri».

Il gradimento da parte di Massimiliano Allegri è un elemento decisivo, e questo spinge la dirigenza del Milan a non abbandonare la pista. L’obiettivo primario è rinforzare l’attacco, preferibilmente con un profilo che abbia già l’approvazione del tecnico. Lucca, nonostante la complessità dell’operazione con il Napoli, rappresenta dunque una concreta idea per il mercato di gennaio, su cui il Milan continuerà a lavorare, studiando formule alternative che non includano necessariamente Loftus-Cheek.