Published

4 secondi ago

on

By

Lucca Milan, l’ex agente conferma: il Milan lo voleva! Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il rendimento dell’attaccante Lorenzo Lucca in maglia azzurra è finito al centro del dibattito, con l’ex agente del giocatore, Antonino Imborgia, che ha espresso senza filtri il suo pensiero. Intervenuto ai microfoni della stampa, Imborgia ha analizzato la fase di adattamento del centravanti classe 2000, rivelando anche un interessante retroscena di mercato che coinvolge il Milan.

Le Difficoltà Attuali e l’Attesa Inadempienza

Imborgia, che non ha mai nascosto la sua stima per Lucca, ha ammesso che si aspettava un impatto diverso in Serie A: “Tutti sapete quante belle parole ho per lui, ma qualcosa in più era lecito aspettarsi. Lo avevo sempre raccontato come un giocatore che ci mette un po’ di tempo, ma non mi aspettavo tutte queste difficoltà. Ha 25 anni e non è più un ragazzo, mi aspettavo un impatto meno problematico”.

L’ex procuratore ha tentato di dare una giustificazione a queste iniziali battute d’arresto. La ragione, a suo avviso, risiede principalmente nello scarso utilizzo del giocatore: “Non vedo tantissime giustificazioni se non quella che probabilmente ha sempre mal digerito il fatto di avere poco minutaggio“. Un chiaro riferimento alla gestione delle rotazioni all’interno della squadra partenopea.

L’Opzione Milan in Estate e il Futuro Azioni

Il dibattito sul futuro dell’attaccante si accende, ma Imborgia è categorico: sconsiglia una partenza affrettata da Napoli. “Non gli consiglierei di lasciare Napoli. Anche perché poi andare via da Napoli per andare dove?” La destinazione dovrebbe essere di pari livello o superiore. “Solo se si tratta di Roma o Inter, di una big insomma che lotta per gli stessi obiettivi del Napoli”, ha specificato.

L’agente ha poi svelato che Lucca era uno dei nomi più caldi dell’ultima sessione estiva. “Lucca lo volevano tutti, FiorentinaMilan, ma lui ha scelto Napoli e se lo conosco non molla”. C’è quindi la conferma che i Rossoneri lo avevano cercato con insistenza. Chissà se l’arrivo dell’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo, affiancato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ex dirigente albanese con un occhio attento ai talenti, avrebbe potuto cambiare le carte in tavola per il trasferimento dell’attaccante. Un’ipotesi, quella di vederlo vestire la maglia del club di via Aldo Rossi, che oggi resta un “se” di mercato, mentre i Rossoneri guardano al futuro con il nuovo assetto tecnico.

