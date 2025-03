Luca Serafini in esclusiva: «Il Milan è in un momento in cui o dà un colpo di frusta alla stagione o rischia una cosa»

Luca Serafini ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24. Queste le sue parole sul momento dei rossoneri

Luca Serafini, giornalista e scrittore di fede rossonera, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24. Queste le sue parole sul momento dei rossoneri:

LE DICHIARAZIONI – «Arriva da tre sconfitte consecutive, dall’eliminazione dalla Champions League. Rispetto agli ultimi anni è ai minimi termini come rendimento. Trova una squadra motivata nella lotta per non retrocedere, con un allenatore che ha voglia di rivincita. Credo sia la prima volta che Giampaolo ritrova il Milan da avversario, credo sia un impegno probante. Il Milan è in un momento in cui o dà un colpo di frusta alla stagione, altrimenti rischia di sprofondare in un abisso senza fine».