Serafini e il ruolo di Okafor: il pensiero del giornalista

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha commentato l’ingresso di Noah Okafor in Bologna-Milan: le parole sul ruolo

A Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così di Okafor:

Okafor rende molto bene nel modulo a due punte: lì fa la spalla del centravanti, ecco perché può fare anche la punta. In questo modulo ha bisogno di un momento di adattamento, sia come esterno che come riferimento centrale. In qualche caso, se passi all’improvviso al 4-4-2, può giocare insieme con Giroud. Indicazione che sia entrato al posto di Giroud? Assolutamente sì