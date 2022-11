Luca Pellegrini: «Idoli? Prima Maldini, ora Theo Hernandez». Le dichiarazioni del terzino dell’Eintracht Francoforte

Luca Pellegrini indica due rossoneri come idoli nel mondo calcistico in un’intervista a Tuttosport. Le dichiarazioni del terzino dell’Eintracht Francoforte, in prestito dalla Juventus.

«Da piccolo mi piaceva tantissimo Paolo Maldini! Provavo ammirazione anche per Marcelo o Bale ai tempi del Tottenham quando faceva il terzino. Ora chi mi piace tanto nel mio ruolo è Theo Hernandez oltre ad Alphonso Davies del Bayern.»