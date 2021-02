Lotito: «Lazio di un altro livello, altro che Milan o Juve»

Claudio Lotito ha svelato un retroscena riguardante un giocatore che ha giudicato la Lazio di un altro livello rispetto a Milan e Juve

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del nuovo allenatore della Lazio Femminile Carolina Morace, Claudio Lotito ha così svelato un retroscena riguardante ciò che gli è stato riferito da un suo tesserato:

«Il progetto è far sì che la società abbia una credibilità internazionale. Alcuni giocatori che sono arrivati hanno fatto considerazioni che mi hanno fatto sentire orgoglioso di essere presidente della Lazio perché dicono che qui non fare bene è impossibile. Quale Milan e quale Juve mi ha detto un giocatore, qui siamo a un altro livello… Voi non avete visto la struttura e l’organizzazione che per mettere giocatori e allenatori nelle condizioni migliori per esprimersi al 100%. Attraverso tutti i supporti di carattere infrastrutturale e tecnico, per farli stare bene e avere senso e orgoglio di appartenenza».