Calcio femminile, Carolina Morace torna alla Lazio: «Di nuovo a casa»

Carolina Morace è la nuova allenatrice della Lazio Women e si è presentata in conferenza stampa

«Innanzitutto grazie al Presidente Lotito per avermi fatta tornare a casa. Ventitrè anni, sono passati. Io ho lasciato una Lazietta, torno in club di dimensioni internazionali che va avanti anche in Europa. L’interessamento al calcio femminile anticipa i tempi, si sta dando un segnale diverso dagli altri. Quando il presidente si mette in testa qualcosa, arriva sempre. Per me è un onore, ho visto l’entusiasmo dei tifosi e sono ancora più felice».