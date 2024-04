Lopetegui Milan e la variabile che non t’aspetti: questo club può far saltare il banco. Le ultime sul futuro del tecnico

Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Julen Lopetegui, allenatore al momento in pole position per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri devono però stare attenti al possibile inserimento di un club di Premier League: si tratta del West Ham che, un po’ a sorpresa, starebbe tentando lo spagnolo mettendo sul tavolo una ricca proposta. La decisione definitiva è attesa a breve.