Longoni: «Raiola? È fastidioso. Ora il Milan non ha bisogno di polemiche»

Andrea Longoni ha commentato le dichiarazioni che Mino Raiola ha rilasciato a Tuttosport. Leggi con noi cosa ha dichiarato

Andrea Longoni, è intervenuto sul suo canale YouTube MilanHello, per commentare le parole di questa mattina a Tuttosport di Mino Raiola, il quale ha parlato dei rinnovi con il Milan di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.

Longoni allora ha espresso il suo pensiero in questi termini: «Raiola è fastidioso e irritante, lo reputo anche fuori luogo dato che il Milan è in testa alla classifica meritatamente. In estate voleva portare via Ibrahimovic, ma per fortuna poi è rimasto. Su Donnarumma non è vero che non vuole che sia un rinnovo mediatico come in passato, in realtà vuole esattamente l’opposto. Qualche tempo fa Raiola aveva criticato il progetto del Milan con Elliott e Maldini, ma perché ora che le cose vanno bene non elogia quello che di buono sta facendo il club? Ora la squadra non ha bisogno di polemiche, perciò se Raiola deve parlare, parli per favorire i rinnovi, e non il contrario».