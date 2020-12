Longoni: «Mercato? Il Milan investirà le sue fiches su un difensore»

Longoni ha parlato del Milan e della priorità che i rossoneri devono riuscire a prendere, ossia il difensore

Andrea Longoni, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato del mercato che verrà che riguarda ovviamente il Milan.

Longoni ha detto: «In genere il mercato di gennaio viene visto come un mercato di riparazione, ma per il Milan quest’anno sarà un mercato di integrazione, perché da riparare non c’è nulla. Leggendo fra le righe delle parole di Paolo Maldini ieri alla Rai si capisce che i rossoneri faranno un mercato creativo, ma non per il ruolo del difensore. Sul difensore il Milan investirà le fiches che ha. In ogni caso credo che il Diavolo farà un mercato intelligente senza andare a rompere quelli che sono gli equilibri della squadra».