Loftus-Cheek Milan, rivoluzione a centrocampo per i rossoneri? Le ultime sull’inglese. Segui gli aggiornamenti

Il mercato di gennaio del Milan entra in una fase cruciale non solo per gli acquisti, ma anche per le possibili partenze eccellenti. Mentre i rossoneri accolgono ufficialmente il centravanti tedesco Niclas Füllkrug, il Direttore Sportivo Igli Tare, l’esperto dirigente albanese esperto in trattative internazionali, si trova a gestire un dossier delicato riguardante il futuro di Ruben Loftus-Cheek. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Sky Sport, il talentuoso centrocampista inglese sarebbe finito nel mirino della Lazio.

Il “Sogno Proibito” di Maurizio Sarri

A spingere per l’operazione è soprattutto Maurizio Sarri, il tecnico toscano maestro del 4-3-3, che ha già allenato e valorizzato il calciatore ai tempi del Chelsea. Per i biancocelesti si tratta però di un vero e proprio “sogno proibito”. Nonostante la profonda stima di Massimiliano Allegri, il plurititolato allenatore livornese tornato alla guida del Diavolo, che ha spesso elogiato l’inglese per le sue doti fisiche imponenti, il minutaggio del giocatore è drasticamente calato.

Gerarchie e ambizioni: il nodo Mondiali

Nel nuovo scacchiere tattico dei meneghini, la concorrenza è diventata serratissima. Con l’inserimento di Adrien Rabiot, il dinamico centrocampista francese vicecampione del mondo, e la leadership di Luka Modric, il leggendario fuoriclasse croato Pallone d’Oro, oltre alla solidità di Youssouf Fofana, il mediano di rottura ex Monaco, gli spazi per Loftus-Cheek si sono ridotti. Questa situazione preoccupa il calciatore in ottica nazionale, specialmente con l’avvento di Thomas Tuchel, il tecnico tedesco noto per la sua maniacale cura tattica, sulla panchina dell’Inghilterra, che monitorerà attentamente le prestazioni dei suoi in vista dei prossimi Mondiali.

Le cifre della trattativa: ingaggio e cartellino

Il principale ostacolo per il club capitolino resta lo stipendio da 4 milioni di euro più bonus percepito dal giocatore. Sebbene l’inglese sia disposto a spalmare l’ingaggio pur di ricongiungersi con il suo mentore, i parametri di Claudio Lotito rendono l’affare complesso. Dal canto suo, Igli Tare non ha intenzione di svendere il cartellino: la valutazione del club rossonero oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Su Loftus-Cheek restano vigili anche diverse società di Premier League e il Besiktas, pronti a inserirsi qualora il Diavolo decidesse di privarsi della sua fisicità a centrocampo