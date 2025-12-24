Loftus-Cheek, il sogno proibito di Sarri scuote il mercato del Milan: operazione complicata ma… Ultimissime

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è il sogno proibito di Maurizio Sarri per gennaio: operazione complessa per due motivi

Mentre il Milan accoglie Niclas Füllkrug a Milanello, il fronte cessioni inizia a scaldarsi intorno a un nome eccellente: Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista inglese è il primo desiderio di Maurizio Sarri per rinforzare la Lazio a gennaio, ma l’operazione si preannuncia come un “sogno proibito” a causa degli elevati costi di gestione.

Loftus-Cheek, la situazione in casa Milan

Nonostante la stima pubblica di Massimiliano Allegri, che lo ha spesso definito un giocatore “unico per caratteristiche fisiche”, Loftus-Cheek non è più considerato intoccabile nel nuovo scacchiere tattico rossonero.

Minutaggio ridotto: Con l’arrivo di Rabiot e la centralità di Modric e Fofana, l’inglese ha trovato spazio soprattutto a gara in corso, una situazione che mette a rischio la sua convocazione per i prossimi Mondiali con l’Inghilterra di Tuchel.

L'ostacolo ingaggio: Il vero nodo per la Lazio è lo stipendio da 4 milioni di euro più bonus . Sebbene il giocatore abbia aperto alla possibilità di spalmare l'ingaggio su più anni pur di ritrovare il suo mentore Sarri, l'affare resta complesso per i parametri di Lotito.

Il vero nodo per la Lazio è lo stipendio da . Sebbene il giocatore abbia aperto alla possibilità di spalmare l’ingaggio su più anni pur di ritrovare il suo mentore Sarri, l’affare resta complesso per i parametri di Lotito. Prezzo del cartellino: Il Milan, dopo aver risolto il caso Origi, non ha fretta di svendere e valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifre che attirano anche club di Premier League e il Besiktas.

Strategia 2026: incassare per sognare

La cessione di Loftus-Cheek a gennaio non sarebbe solo una scelta tecnica, ma anche finanziaria. Liberare il suo pesante ingaggio e incassare una cifra importante permetterebbe a Igli Tare di affondare il colpo per il difensore subito e, soprattutto, di rimpinguare il tesoretto per la suggestione Vlahovic nel 2026.