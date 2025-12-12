Lotufs Cheek, Sarri vuole riprovarci: cosa filtra verso gennaio. La notizia

Loftus Cheek nome chiacchierato in vista del prossimo calciomercato invernale. Cosa filtra in vista di gennaio

La finestra di mercato, seppur ancora lontana dall’apertura ufficiale, inizia già a regalare i primi rumors e gli intrecci tra i grandi club della Serie A. Al centro di uno dei desideri più ambiziosi della Lazio si trova un centrocampista che si è imposto come elemento chiave nel Milan: Ruben Loftus Cheek.

L’Occhio di Sarri su Loftus-Cheek

L’allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri, il tecnico toscano noto per la sua filosofia di gioco offensiva e per la maniacale attenzione alla fase di costruzione, ha individuato nel mediano inglese il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo. Loftus Cheek, un giocatore dotato di notevole fisicità, visione di gioco e grande capacità di inserimento, rappresenta per Sarri il jolly perfetto, in grado di coniugare potenza e qualità, caratteristiche che mancano parzialmente nell’attuale mediana laziale.

Il forte interesse del club capitolino per l’ex Chelsea è un segnale della volontà di Sarri di alzare l’asticella e competere stabilmente per le posizioni di vertice.

La Risposta del Milan: Incedibile, Un Pilastro per Allegri

Tuttavia, il sogno della Lazio si scontra con la ferma volontà del Milan. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i rossoneri considerano Loftus-Cheek, arrivato a Milano nell’ultima sessione estiva, un elemento assolutamente incedibile.

Il centrocampista è infatti entrato prepotentemente nei piani del tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano che lo sta impiegando con grande duttilità. Nel nuovo assetto tattico del club meneghino, Loftus-Cheek non ha un ruolo fisso: viene schierato in diverse posizioni, sia come mezzala di rottura e inserimento, sia come trequartista avanzato. Recentemente, a causa dell’emergenza infortuni in attacco, Allegri ha persino esplorato l’ipotesi di adattarlo in un ruolo ibrido più offensivo.

Questa versatilità e l’alto rendimento offerto da Loftus Cheek lo hanno reso un vero e proprio pilastro per il Milan. Il Diavolo non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore così fondamentale, specialmente in vista degli impegni cruciali in campionato e delle coppe. L’inglese resta, al momento, un intoccabile per il progetto tecnico rossonero.