Loftus-Cheek Milan, il Besiktas vuole il centrocampista inglese. La risposta rossonera. Segui le ultimissime

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek all’ombra della Madonnina è diventato uno dei temi più caldi di questo inverno. Sebbene il centrocampista inglese, noto per la sua debordante potenza fisica e le doti da incursore, goda della stima di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese che lo ha spesso impiegato come “equilibratore” tattico tra mediana e attacco, la sua permanenza non è più certa. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schirasulle colonne di Tuttosport, il Besiktas avrebbe rotto gli indugi per strappare il calciatore ai rossoneri già nella sessione di gennaio.

La tentazione turca: l’offerta del Besiktas

Il club di Istanbul ha fiutato l’affare, consapevole che l’ex Chelsea si trova a circa diciotto mesi dalla scadenza del suo contratto, prevista per il 2027. Per convincere il giocatore a trasferirsi sulle rive del Bosforo, il Besiktas ha messo sul piatto una proposta economica di altissimo profilo. L’idea è quella di garantire un ingaggio che superi gli attuali 4,2 milioni di euro netti percepiti a Milano, offrendo un contratto a lungo termine fino al 2029.

Questa mossa mette pressione a Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente esperto nella gestione delle cessioni eccellenti, che ora deve valutare se privare il Diavolo di una pedina così duttile o monetizzare immediatamente per reinvestire su altri obiettivi.

Il muro di Tare sulle rivali italiane

Nonostante l’interesse del club turco, la concorrenza non manca. Maurizio Sarri, l’ex tecnico del Napoli e della Lazio che ha sempre esaltato le caratteristiche dell’inglese, lo riabbraccerebbe volentieri, così come si è registrato un timido sondaggio da parte del Napoli. Tuttavia, la linea di Igli Tare è stata chiarissima: la società meneghina ha alzato un vero e proprio muro contro la cessione di Loftus-Cheek a dirette concorrenti in Serie A.

Al momento, oltre alla pista turca, rimane sullo sfondo la Premier League, anche se in via Aldo Rossi non sono ancora pervenute offerte ufficiali dal campionato inglese. Per Massimiliano Allegri, perdere un “titolare aggiunto” capace di agire sia in un centrocampo a tre che come seconda punta accanto a una punta di peso come Füllkrug sarebbe un sacrificio importante, ma le dinamiche del calciomercato potrebbero portare a un addio anticipato.