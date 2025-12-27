Calciomercato
Loftus-Cheek tra campo e mercato: Il muro di Allegri contro le sirene italiane ed estere
Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato blindato nella conferenza stampa odierna da Massimiliano Allegri: le dichiarazioni
Il futuro di Ruben Loftus-Cheek anima la vigilia di Milan-Verona. Nonostante le parole di stima di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, l’ombra del calciomercato continua ad allungarsi sul centrocampista inglese, diventato l’oggetto del desiderio principale di Maurizio Sarri per la sua Lazio.
Loftus-Cheek, Allegri non molla: “Abbiamo un obiettivo chiaro”
Durante la presentazione del lunch match contro l’Hellas, il tecnico rossonero ha cercato di spegnere i rumors:
- Pedina fondamentale: Allegri ha ribadito l’importanza di Ruben, sottolineando come l’inglese stia trovando sempre più spazio (17 presenze stagionali) dopo un avvio complicato.
- La missione Champions: “Arrivare nelle prime quattro non è semplice, in queste nove partite ci sarà bisogno di tutti”, ha dichiarato il mister, blindando di fatto il giocatore almeno fino al termine del tour de force invernale.
La tentazione Lazio e il fattore “Mondiale”
Sullo sfondo resta però la corte serrata di Sarri, che ha allenato Loftus-Cheek al Chelsea valorizzandolo come nessun altro.
- L’abbraccio galeotto: Il caloroso saluto tra i due al termine di Lazio-Milan di Coppa Italia non è passato inosservato, alimentando le voci di un possibile trasferimento a Roma già a gennaio.
- Sogno Nazionale: Ruben vorrebbe giocare con maggiore continuità per convincere Thomas Tuchel a convocarlo per il Mondiale 2026. La Lazio gli garantirebbe un ruolo da titolare inamovibile, cosa che al Milan, con la concorrenza di Ricci, Modrić e Fofana, non è sempre garantita.
- Il nodo ingaggio: L’ostacolo principale resta lo stipendio da 4 milioni netti. Per sbloccare l’affare, la Lazio dovrebbe cedere Guendouzi (richiesto dal Sunderland) o convincere l’inglese a spalmare l’ingaggio su più anni.
LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI