Loftus-Cheek al bivio: il gol di Bologna non basta. Allegri lo blinda, ma il Milan chiede il cambio di passo

1 ora ago

Loftus-Cheek, l’importante gol di Bologna è solo il primo segnale al Milan: Allegri spinge per il rinnovo ma il club chiede di più

La vittoria convincente del Dall’Ara ha restituito al Milan tre punti d’oro e un Ruben Loftus-Cheek nuovamente a referto, ma il dibattito attorno all’inglese resta acceso. Nonostante la fiducia incrollabile di Massimiliano Allegri, che lo ha schierato titolare nella posizione di trequartista nel suo 3-5-1-1, il rendimento stagionale del numero 8 continua a essere oggetto di critiche per una cronica mancanza di continuità. Come sottolineato da TMW, il tempo delle attenuanti sta per scadere: il Diavolo pretende certezze.

Loftus-Cheek, il report: luci e ombre

Le statistiche stagionali di Loftus-Cheek raccontano una storia di potenziale non ancora pienamente espresso con regolarità:

  • I Numeri: Con il gol contro il Bologna (arrivato al 20′ su assist di Nkunku), Ruben sale a 2 reti in questo campionato. Un bottino giudicato troppo magro per un giocatore che Allegri aveva pungolato chiedendogli, insieme a Fofana, un contributo complessivo da almeno 15 gol stagionali.
  • Il Giudizio Tecnico: Dal punto di vista fisico, Loftus resta “fuori categoria” per capacità di strappo e inserimenti. Tuttavia, la sua precisione nei duelli vinti (47%) e la tendenza a isolarsi dal gioco per lunghi tratti ne limitano l’impatto. A Bologna, nonostante la rete, è stato criticato per una certa “goffaggine” in alcune ripartenze non sfruttate prima di uscire al 67′.
  • Uomo di Fiducia: Per Allegri, però, Ruben è un intoccabile. Il tecnico ne apprezza la duttilità tattica e la fisicità, considerandolo fondamentale per gli equilibri tra le due fasi, specialmente in un momento di emergenza sulle fasce.

Futuro e rinnovo: una tregua armata

Il tema del rinnovo di contratto (attualmente in scadenza a giugno 2027) si intreccia inevitabilmente con le prestazioni in campo:

  • Trattative in Corso: Nonostante le critiche, le parti sono in contatto per prolungare l’accordo. Il Milan ha già rifiutato diverse offerte pesanti a gennaio (Lazio, Besiktas e Premier League) per assecondare la volontà di Allegri di non privarsene.
  • L’Ultimatum del Campo: La stima di Allegri e il possibile rinnovo non devono essere un punto di arrivo. Il Milan ha bisogno di un “tuttocampista” dominante che incida settimana dopo settimana, non solo con lampi episodici. Se il cambio di marcia non arriverà in questo finale di stagione, il club potrebbe tornare ad ascoltare proposte in estate.
