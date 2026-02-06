Loftus-Cheek al bivio: il gol di Bologna non basta. Allegri lo blinda, ma il Milan chiede il cambio di passo

Loftus-Cheek, l’importante gol di Bologna è solo il primo segnale al Milan: Allegri spinge per il rinnovo ma il club chiede di più

La vittoria convincente del Dall’Ara ha restituito al Milan tre punti d’oro e un Ruben Loftus-Cheek nuovamente a referto, ma il dibattito attorno all’inglese resta acceso. Nonostante la fiducia incrollabile di Massimiliano Allegri, che lo ha schierato titolare nella posizione di trequartista nel suo 3-5-1-1, il rendimento stagionale del numero 8 continua a essere oggetto di critiche per una cronica mancanza di continuità. Come sottolineato da TMW, il tempo delle attenuanti sta per scadere: il Diavolo pretende certezze.

Loftus-Cheek, il report: luci e ombre

Le statistiche stagionali di Loftus-Cheek raccontano una storia di potenziale non ancora pienamente espresso con regolarità:

I Numeri: Con il gol contro il Bologna (arrivato al 20′ su assist di Nkunku), Ruben sale a 2 reti in questo campionato. Un bottino giudicato troppo magro per un giocatore che Allegri aveva pungolato chiedendogli, insieme a Fofana, un contributo complessivo da almeno 15 gol stagionali.

Con il gol contro il (arrivato al 20′ su assist di Nkunku), Ruben sale a in questo campionato. Un bottino giudicato troppo magro per un giocatore che Allegri aveva pungolato chiedendogli, insieme a Fofana, un contributo complessivo da almeno 15 gol stagionali. Il Giudizio Tecnico: Dal punto di vista fisico, Loftus resta “fuori categoria” per capacità di strappo e inserimenti. Tuttavia, la sua precisione nei duelli vinti ( 47% ) e la tendenza a isolarsi dal gioco per lunghi tratti ne limitano l’impatto. A Bologna, nonostante la rete, è stato criticato per una certa “goffaggine” in alcune ripartenze non sfruttate prima di uscire al 67′.

Dal punto di vista fisico, Loftus resta “fuori categoria” per capacità di strappo e inserimenti. Tuttavia, la sua precisione nei duelli vinti ( ) e la tendenza a isolarsi dal gioco per lunghi tratti ne limitano l’impatto. A Bologna, nonostante la rete, è stato criticato per una certa “goffaggine” in alcune ripartenze non sfruttate prima di uscire al 67′. Uomo di Fiducia: Per Allegri, però, Ruben è un intoccabile. Il tecnico ne apprezza la duttilità tattica e la fisicità, considerandolo fondamentale per gli equilibri tra le due fasi, specialmente in un momento di emergenza sulle fasce.

Futuro e rinnovo: una tregua armata

Il tema del rinnovo di contratto (attualmente in scadenza a giugno 2027) si intreccia inevitabilmente con le prestazioni in campo:

