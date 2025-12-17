News
Loftus-Cheek, clamoroso paradosso: la media gol subiti con l’inglese in campo non mente. Allegri riflette
Loftus-Cheek, la media gol subiti con il centrocampista inglese fa riflettere Massimiliano Allegri anche in vista del Napoli
Domani sera, nella cornice dell’Al-Awwal Park di Riyadh, il Milan si gioca contro il Napoli non solo l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana, ma anche un premio economico vitale da circa 8 milioni di euro. Massimiliano Allegri arriva al match con due dubbi pesanti: la gestione di Rafael Leao (titolare o arma a gara in corso?) e, soprattutto, la scelta a centrocampo tra Ruben Loftus-Cheek e Youssou Fofana.
Loftus-Cheek: “Up and Down”
L’avventura dell’inglese in rossonero è un continuo saliscendi. Se da un lato la sua fisicità è un “plus” unico per scardinare le difese, i numeri difensivi con lui in campo come mezzala preoccupano Allegri.
Il dato inquietante: Nelle ultime uscite contro Torino e Sassuolo, così come all’esordio con la Cremonese, il Milan ha sempre subito due gol con Loftus-Cheek schierato nel suo ruolo naturale di mezzala.
Nonostante l’assist recente per il gol di Bartesaghi e la capacità di spaccare le linee avversarie, l’inglese sembra rompere l’equilibrio difensivo che Allegri considera invece prioritario.
La soluzione tattica e il fattore Fofana
Il tecnico livornese si trova davanti a un bivio tattico:
- Opzione Loftus-Cheek: Massima spinta offensiva, ma necessità di un lavoro extra di Saelemaekers nelle coperture senza palla per bilanciare la sua propensione all’attacco.
- Opzione Fofana: Maggiore protezione davanti alla difesa e filtro a centrocampo, ideale per contenere la fisicità del Napoli di Conte.
Rinunciare alla potenza di Ruben è difficile, specialmente in una partita secca dove gli strappi individuali possono decidere la gara, ma la fragilità mostrata contro le “piccole” è un campanello d’allarme che Allegri non può ignorare in un big match di questa caratura.