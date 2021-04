Locatelli: «Il mio addio al Milan? Vi dico cosa penso»

Manuel Locatelli ha rilasciato una lunga dichiarazione. Tra le altre cose ha parlato del suo addio al Milan, ecco le parole

Manuel Locatelli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, ecco le sue parole sull’addio al Milan:

«Non vorrei tornare su quell’esperienza perché preferisco concentrarmi sul futuro. Ho già detto che è stata positiva perché mi sono allenato con grandi campioni, ho esordito in Serie A con la maglia rossonera e ho provato il brivido lungo la schiena che ti dà segnare a San Siro contro la Juventus. È arrivato tutto in fretta, quasi non me lo sono goduto, e per questo il momento dell’addio al Milan è stato molto pesante, una vera delusione. Avevo perso fiducia in me stesso e l’ho ritrovata grazie al Sassuolo. I miei miti? Da ragazzo il mio idolo era Pirlo, ma mi piacevano anche De Rossi e Marchisio. Al Milan ho imparato tanto allenandomi con Montolivo. Ora ammiro parecchio Kroos per la sua eleganza e per quello che fa in campo».