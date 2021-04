Locatelli: «Sono pronto per una big, vi svelo il mio futuro»

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ex Milan ha parlato del suo futuro e non solo. Ecco le sue parole

Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan ora al Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sul suo futuro:

«Sono pronto per una grande. Sono cresciuto e sono pronto. Rispondere ad una richiesta dall’estero? Perché no?Giocare all’estero per me è un’opzione e in questo momento non mi precludo niente. Non mi piace parlare tropo di mercato anche perché di questo si occupano i miei agenti e i dirigenti del Sassuolo. Non so se questo sarà il mio ultimo anno qui o cosa mi riserva il futuro. Quando e se ci saranno delle opportunità, le valuteremo tutti insieme. Juventus? Sono contento degli attestati di stima nei miei confronti».