Retroscena Locatelli: il Milan fu vicino a venderlo ad una spagnola

Josè Miguel Lòpez Catalàn, vicepresidente del Betis Siviglia, ha svelato questo retroscena su Manuel Locatelli

Come riportato da JuventusNews24, il vicepresidente del Betis Siviglia, Josè Miguel Lòpez Catalàn, è stato intervistato da Sky Sport, toccando diversi temi legati anche all’Italia. Uno di essi riguarda anche Manuel Locatelli: prima dell’addio al Milan, il classe ’98 stava per trasferirsi in Spagna.

«Confermo, fu vicinissimo a trasferirsi al Betis»ha dichiarato il vicepresidente ai microfoni di Di Marzio. Locatelli fu poi venduto dal Milan al Sassuolo, club dove milito tuttora.