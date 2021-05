Lo sfogo di Vigorito contro Mazzoleni e il Var, monito per stasera?

Il presidente del Benevento Vigorito è intervenuto contro il VAR nel post partita contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport

Il presidente del Benevento Vigorito è intervenuto nel post partita contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole colorite contro l’utilizzo del Var e i torti arbitrali sembrano un monito anche per la sfida di stasera.

Sperando di non assistere a cose simili anche in Juventus-Milan (come il passato insegna), la mente corre alla decisione scandalosa in occasione di Lazio-Milan, quando nemmeno al VAR è stato visto un fallo nettissimo su Calhanoglu. Ecco lo sfogo di Vigorito