Lo Monaco: «Lotta Scudetto? Vi dico la mia favorita»

Le parole di Pietro Lo Monaco, dirigente, intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte dicendo la sua sulla lotta scudetto in Serie A:

«Dietro il Napoli, secondo me, ci sono l’Inter e il Milan. Leggermente attardate le altre, a cominciare dalla Juve che mi sembra la fotocopia dello scorso anno. Poi la Lazio che ritengo una squadra non fatta nel dovuto modo, ogni giocatore è adattato. E questo porta a non avere grande personalità»