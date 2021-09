Liverpool Milan Primavera, quando e dove vedere il match in TV

Liverpool Milan Primavera, domani i rossoneri esordiscono in UEFA Youth League in casa dei Reds. Ecco le info sul match

Il Milan Primavera è alla vigilia dell’esordio in Youth League contro il Liverpool. La squadra di Giunti punta a rifarsi da un avvio di campionato difficile al cospetto dei giovani Reds privi però della stellina classe ’03 Harvey Elliott.

Calcio d’inizio domani alle ore 14:00. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno ed in streaming su Sky Go e sul sito ufficiale UEFA.com. Qui su MilanNews24 troverete la cronaca testuale della gara aggiornata minuto per minuto.