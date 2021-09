Liverpool, infortunio per un centrocampista: salterà il match contro il Milan

Infortunio shock per un giovane centrocampista del Liverpool nel match contro il Leeds. Salterà il match di Champions col Milan

Vittoria amara per il Liverpool di Klopp nel match contro il Leeds United. Brutto infortunio per il giovanissimo centrocampista Harvey Elliot, che si è slogato una caviglia dopo un durissimo contrasto di gioco.

Il giocatore salterà senza ombra di dubbio il match di Champions League contro il Milan ad Anfield. Una brutta notizia per Klopp in vista della partita casalinga in Europa.