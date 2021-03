Lippi: «Questa Nazionale ha una qualità fondamentale»

L’ex CT della Nazionale Marcello Lippi ha parlato a Corriere dello Sport commentando le ultime prestazioni dell’Italia di Roberto Mancini

PERCORSO DI CRESCITA – «Credo che a Mancini e ai suoi avrebbe fatto non bene, ma benissimo poter giocare quelle due amichevoli impegnative e prestigiose che erano in calendario a fine marzo 2020, a Wembley contro l’Inghilterra e poi subito dopo contro la Germania a Norimberga. Lo dico per esperienza diretta».

VITTORIA – «Qualche volta si gioca bene, altre un po’ meno, altre benissimo. Questo è un periodo molto particolare. Forse l’Italia non è stata brillante ma può succedere. Però vince sempre. Ripeto: riesce a vincere tante partite. E guardi che non è una semplificazione. Ma una qualità fondamentale».

DIFESA – «Questo dice la nostra storia azzurra. La si può declinare in tanti modi, ma tutte le grandi squadre italiane hanno saputo ottenere i risultati più importanti partendo da una buona difesa. Insomma, saper difendere per noi è fondamentale».

BELOTTI VS IMMOBILE – «Perché parlate di ballottaggio? Perché stanno giocando una partita a testa? Guardate che in Nazionale bisogna essere sempre pronti a cambiare. Il ricambio è naturale, in certe situazioni. Ci sono tempi e obblighi nella gestione del gruppo. Per esempio, in questo caso ci sono stati 38 convocati. Normale prevedere rotazioni. Importante mantenere gli stimoli e la condivisione degli obiettivi».