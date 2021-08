Lippi: «Per confermarsi ad alti livelli il Milan deve far giocare Ibra»

Marcello Lippi, ex tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga dichiarazione, toccando anche il tema Milan

Marcello Lippi, ex tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic:

«Serve semplicemente che giochi Ibrahimovic. È fondamentale che recuperi presto dall’infortunio e non si faccia di nuovo male. È importante quando sta in tribuna, figurarsi in campo. Troppo trainante il suo ruolo».