L’Inter in fuga sulla LuLa, Gattuso sbanca San Siro, la Juve riparte da Ronaldo

Ottava vittoria consecutiva per Conte, mezza impresa del Napoli e occasione persa per il Milan, la Juve non molla e torna alla vittoria

L’Inter è in fuga e approfitta del crollo del Milan contro il Napoli a San Siro per volare a +9, se non è una sentenza scudetto poco ci manca. Ottava vittoria consecutive per i nerazzurri che non brillano ma sbancano il Grande Torino con un rigore di Lukaku (19 gol in classifica cannonieri) e Lautaro nel finale. E ora Conte vede lo scudetto, mentre Pioli deve correre ai ripari.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24