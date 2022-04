Lille Bordeaux 0-0: Adli in campo 68′, Renato Sanches entra nel finale

Finisce 0-0 il match tra Lille e Bordeaux valido per la 29esima giornata di Ligue1. Adli in campo per 68′. Renato Sanches entra nel finale

Nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Kwateng al 35′, il Lille non va oltre allo 0-0 col Bordeaux. Assente per infortunio il difensore olandese Botman, vicino al Milan, che tratta pure Renato Sanches. Il centrocampista portoghese era reduce da un infortunio muscolare e ha giocato l’ultimo quarto d’ora.

Non è stato possibile vedere il confrtonto con Adli, promesso sposo del rossoneri, uscito poco prima che il portoghese entrasse in campo