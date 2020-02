Liga spagnola: Siviglia fermato in casa, corsa Champions invariata

Il Siviglia ha pareggiato in casa contro l’Espanyol, non approfittando dei passi falsi altrui. Suso dipende dalla qualificazione in Champions

Il Siviglia non è andata oltre il 2-2 in casa contro l’Espanyol, non approfittando dei passi falsi di Getafe e Atletico Madrid, lasciando dunque invariata la corsa per un posto in Champions League.

Il futuro di Suso dipende proprio da questo concetto. Senza qualificazione alla massima competizione europea, lo spagnolo tornerebbe al Milan a giugno. Sarebbe un duro colpo per le casse rossonere.