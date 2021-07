L’ex Dossena: «L’Italia di Mancini è favorita. Siamo maturi»

Beppe Dossena, ex giocatore della Sampdoria e compagno di squadra di Roberto Mancini, ha parlato dell’Italia e di EURO 2020

Beppe Dossena ha parlato in vista della semifinale di EURO 2020 tra la Spagna e l’Italia del suo ex compagno alla Sampdoria Roberto Mancini. Le sue dichiarazioni a 1 Station Radio.

SPAGNA ITALIA – «Credo che l’Italia sia superiore alla Spagna, anche se, quella di questa sera, è la prima partita in cui gli azzurri possono rischiare qualcosa. Gli spagnoli ci rispettano, ma non ci temono, e non hanno la presunzione che hanno avuto i calciatori del Belgio e che avrebbe avuto anche la Francia. La Spagna mi preoccupa perché è una Nazionale che sta subendo molte critiche e se il gruppo è molto compatto possono gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma, a mio avviso, la nostra Nazionale non ha nulla da temere».