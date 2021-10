L’ex arbitro attacca: «Cakir ha concesso un rigore per presunzione»

Paolo Casarin, ex arbitro, ha commentato l’errore di Cakir in Milan Atletico Madrid ai microfoni del Corriere della Sera

Paolo Casarin, ex arbitro, ha commentato ai microfoni del Corriere della Sera l’errore di Cakir in occasione del rigore concesso all’Atletico Madrid contro il Milan. Le sue parole.

«Ha concesso un rigore per un tocco di mano non punibile, da posizione difficile e quindi per presunzione di fallo. Il suo Var non ha trovato il modo di spedirlo al monitor, verso l’umiltà.»