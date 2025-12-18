Lewandowski Milan: il sogno del Modric-bis tra MLS e Barcellona. Tare e Ibrahimovic non mollano il polacco

Lewandowski Milan: la MLS piomba sul bomber polacco in scadenza di contratto a giugno ma i rossoneri non intendono mollare la presa

Il futuro di Robert Lewandowski è un rebus che intreccia le spiagge dorate della Major League Soccer e il fascino di San Siro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centravanti 37enne, in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno 2026, è diventato l’oggetto del desiderio di una corsa internazionale che vede i Chicago Fire in pole position, ma con il Milan spettatore estremamente interessato.

Il blitz dei Chicago Fire: Progetto «alla Messi»

La franchigia americana ha deciso di giocare d’anticipo. Gregg Berhalter, direttore sportivo dei Chicago Fire, è volato personalmente a Barcellona per incontrare Lewandowski e il suo agente Pini Zahavi.

L’offerta: Un contratto milionario arricchito da clausole commerciali simili a quelle che hanno portato Messi a Miami, garantendo al polacco introiti extra-campo legati al brand MLS.

La posizione di Lewa: Il polacco è lusingato, ma non ha fretta. Ha dichiarato di voler terminare la stagione in Catalogna prima di prendere una decisione definitiva insieme alla sua famiglia.

Lewandowski Milan: La suggestione del «Modric-bis»

In via Aldo Rossi, l’idea di portare Lewandowski a Milano è molto più di una semplice voce. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, sogna di replicare l’operazione Luka Modric: un campione a fine carriera, capace però di spostare gli equilibri e portare mentalità vincente in uno spogliatoio giovane.

Perché l’operazione è possibile in estate?

Il fattore Pini Zahavi: I rapporti tra il Milan e l’agente del polacco sono eccellenti. Nel 2024 Zahavi ha curato l’arrivo di Silvano Vos e lo scorso agosto ha chiuso il colpo Christopher Nkunku, consolidando un asse preferenziale con Tare. Lo “sponsor” Ibra: Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, è uno dei principali sostenitori dell’operazione. Vedrebbe in Lewandowski l’erede perfetto per carisma e professionalità. Parametro Zero: Con il contratto in scadenza nel 2026 e l’intenzione del Barça di puntare su Julian Alvarez, Lewandowski potrebbe liberarsi a condizioni favorevoli, a patto di accettare una riduzione dell’ingaggio (attualmente sui 20 milioni netti) seguendo l’esempio di Modric.

Gennaio vs Giugno

Se per la finestra invernale l’operazione è da considerarsi impossibile per costi e tempistiche, per l’estate 2026 il Milan resta “sullo sfondo” ma con le antenne dritte. Tare ha dimostrato di non mollare la presa facilmente e la prospettiva di chiudere la carriera in una metropoli come Milano potrebbe competere con il fascino di Chicago.