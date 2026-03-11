Lewandowski, il Milan spera ancora: Tare ha un asso nella manica da giocare. Ecco quale

Lewandowski deve ancora decidere il proprio futuro: il centravanti polacco resta sulla lista di Tare per la prossima stagione

Il mercato degli svincolati di lusso del 2026 si prepara a vivere il suo capitolo più emozionante. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Robert Lewandowski è ancora tutto da scrivere nonostante l’addio imminente al Barcellona tra poco più di tre mesi. Se da una parte i Chicago Fire spingono forte, con la moglie dell’attaccante già avvistata negli USA e un incontro avvenuto a Barcellona tra il dirigente Berhalter, il giocatore e l’agente Pini Zahavi, il fuoriclasse polacco non ha ancora preso una decisione definitiva: «Non sono sicuro nemmeno al 50% di quale strada intraprendere. Con la mia età e la mia esperienza, non mi sento sotto pressione».

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Lewandowski Milan: effetto Tare e il fattore Zahavi. Perché il Diavolo ci crede

In questo scenario di incertezza, il Milan osserva con estrema attenzione. I rossoneri, che a giugno saluteranno Füllkrug (al termine del prestito semestrale dal West Ham), vedono in Lewandowski l’opportunità per un colpo di caratura mondiale. Se a gennaio l’operazione era impossibile a causa dell’ingaggio da 13 milioni netti, in estate la situazione potrebbe cambiare. Un punto a favore del club di Via Aldo Rossi è l’ottimo rapporto consolidato da Igli Tare con Pini Zahavi, agente del polacco, già protagonista negli affari Silvano Vos e Christopher Nkunku.

La Juve resta alla finestra, spinta anche dall’endorsement di David Trezeguet, ma la determinazione di Tare potrebbe giocare un ruolo chiave nel tentare di portare a Milano uno degli ultimi grandi “9” del calcio moderno.