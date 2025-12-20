Lewandowski niente Inter Miami, l’attaccante ha un pensiero per il futuro: la notizia

Lewandowski un sogno per il Milan nell’estate del 2026, arriva una notizia sul futuro dell’attaccante polacco

Il calciomercato internazionale non dorme mai, specialmente quando si parla di icone del calcio mondiale pronte a cambiare continente. Tuttavia, le ultime notizie raffreddano gli entusiasmi dei tifosi in Florida: Robert Lewandowski non vestirà la maglia dell’Inter Miami, almeno non nel breve periodo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X, l’attaccante polacco non rientra nei piani della franchigia di David Beckham per la stagione 2026.

Il “No” dell’Inter Miami: i piani per il futuro

Nonostante le voci insistenti che volevano l’ex Bayern Monaco pronto a unirsi alla colonia di ex blaugrana a Miami (accanto a Messi, Suárez e Busquets), la dirigenza statunitense sembra aver preso un’altra direzione. Insieme a Timo Werner, l’attaccante tedesco noto per la sua rapidità e il dinamismo nel reparto offensivo, anche il centravanti polacco è stato escluso dalla lista dei candidati per il 2026.

L’Inter Miami, sotto la guida tecnica di Gerardo “Tata” Martino — allenatore esperto che ha già guidato club prestigiosi come il Barcellona e la nazionale argentina — sembra intenzionata a virare su profili differenti per rinforzare il proprio attacco nelle prossime stagioni.

Lewandowski resta concentrato sul Barcellona

Al momento, il futuro di Robert Lewandowski, uno dei centravanti più prolifici della storia moderna del calcio, rimane ancorato all’attualità catalana. Il calciatore ha espresso la chiara volontà di concentrarsi esclusivamente sulla stagione in corso con la maglia del Barcellona. Prima di valutare opzioni esotiche o ritorni di fiamma in Europa, il numero 9 vuole onorare i propri obiettivi con la squadra guidata da Hansi Flick, il tecnico tedesco che ha già saputo valorizzarlo al massimo durante i successi condivisi al Bayern Monaco.

Le sirene della Serie A: l’ombra del Milan

Le speculazioni non si fermano però alla MLS. Nelle ultime settimane, il nome del polacco è stato accostato con insistenza anche al campionato italiano. In particolare, è emerso l’interesse del Milan: il club rossonero, sempre alla ricerca di esperienza e leadership internazionale per il proprio reparto avanzato, avrebbe sondato il terreno.

Sebbene un approdo a Milanello resti una suggestione complessa, il Diavolo monitora costantemente i profili di alto livello che potrebbero liberarsi nel 2026. Per ora, tuttavia, il destino di Lewandowski resta un rebus che troverà soluzione solo tra molti mesi.