Kostic piace al Milan, un giovane per i rossoneri

Kostic del Partizan Belgrado è il nuovo nome che è stato accostato al Milan, possibile colpo in prospettiva per i rossoneri

Il Milan non ferma la sua ricerca di talenti purissimi per il futuro e mette nel mirino uno dei prospetti più interessanti del calcio balcanico. Secondo quanto riferito da Luca Bianchin sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe avviato i contatti per Andrej Kostic, giovanissimo attaccante montenegrino classe 2007, attualmente in forza al Partizan Belgrado.

Chi è Andrej Kostic: i numeri del bomber montenegrino

Nonostante la giovanissima età, Kostic si è già imposto all’attenzione degli osservatori internazionali grazie a un impatto devastante con la maglia del Partizan. Arrivato nel club serbo solo la scorsa estate, la punta ha bruciato le tappe realizzando ben 8 gol nel campionato serbo, dimostrando un fiuto del gol fuori dal comune e una struttura fisica già pronta per palcoscenici più competitivi.

Andrej Kostic è una punta centrale moderna, capace di svariare su tutto il fronte offensivo ma letale all’interno dell’area di rigore. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno a livello nazionale: il talento montenegrino ha già lasciato il segno anche contro i colori azzurri, segnando lo scorso 5 settembre nella sfida tra Italia e Montenegro Under 21, un biglietto da visita che ha convinto definitivamente gli scout del Diavolo.

La strategia dei rossoneri per il futuro

L’operazione rientra nella filosofia del club meneghino, sempre più orientato a investire su profili giovani prima che il loro valore di mercato diventi proibitivo. Sotto la guida di Massimiliano Allegri — tecnico livornese noto per la sua capacità di lanciare giovani promesse e integrarle gradualmente in contesti di alta pressione — Kostic potrebbe trovare l’ambiente ideale per completare il suo percorso di crescita.

I rossoneri vedono in lui un potenziale crack, un investimento che ricalca le recenti operazioni volte a rinforzare il settore giovanile e la formazione “Milan Futuro”. Il club lombardo è intenzionato a chiudere la trattativa nel minor tempo possibile per battere la concorrenza di altre big europee, affascinate dalla media realizzativa del ragazzo.

Un mercato sempre più internazionale

Con l’eventuale innesto di Kostic, il Milan confermerebbe la sua forte vocazione internazionale e la capacità di guardare con lungimiranza ai mercati dell’Est Europa, storicamente miniera di grandi campioni. I tifosi del Diavolo possono sognare: un nuovo bomber di razza potrebbe presto sbarcare a Milanello.