Allegri in vena di modifiche, non solo Modric in panchina: un altro cambio di formazione per Napoli Milan

Allegri, a differenza di quanto ci si aspettava, sarebbe pronto ad effettuare un paio di cambi di formazione per Napoli Milan di questa sera

A poche ore dal calcio d’inizio dell’attesissima semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, l’atmosfera nel ritiro di Riyad si fa incandescente. Nonostante la posta in palio sia altissima, le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport confermano la volontà di Massimiliano Allegri di rimescolare le carte. Il tecnico livornese, allenatore di lungo corso noto per la sua capacità di leggere i momenti della stagione e per l’abilità nel gestire le rotazioni della rosa, sembra intenzionato a operare cambiamenti significativi per scardinare la formazione partenopea.

Le mosse a centrocampo e sulla fascia

La notizia principale riguarda l’esclusione eccellente a metà campo, dove il giovane talento Ardon Jashari è pronto a rilevare Luka Modric. Ma la vera sorpresa dell’ultima ora riguarda la corsia mancina. Sulla fascia sinistra, infatti, il ballottaggio sembra pendere con decisione a favore di Pervis Estupiñán. Il terzino ecuadoriano, calciatore dotato di una spinta inesauribile e di una potenza fisica che lo rende uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale, sarebbe in netto vantaggio nel testa a testa con il giovane Davide Bartesaghi.

Il prodotto del settore giovanile dei rossoneri, difensore classe 2005 di grande prospettiva e pulizia tecnica, potrebbe dunque accomodarsi in panchina per lasciare spazio all’esperienza e alla fisicità dell’ex Brighton. La scelta di Allegri appare chiara: puntare su giocatori più strutturati per arginare le folate offensive del Napoli e garantire, al contempo, un supporto costante alla manovra d’attacco del Diavolo.

Un Diavolo più compatto

L’inserimento di Estupiñán permetterebbe al club meneghino di alzare il baricentro della squadra, sfruttando la capacità di cross dell’ecuadoriano per servire le punte. In un torneo come la Supercoppa, che si gioca su ritmi altissimi e con poco spazio per gli errori, l’allenatore dei lombardi preferisce affidarsi a profili che abbiano già calcato palcoscenici di rilievo globale.

Le scelte definitive verranno comunicate solo dopo l’ultima rifinitura, ma il club rossonero sembra ormai aver tracciato la rotta. Con Jashari in regia e la spinta di Estupiñán sulla fascia, il Milan si prepara a una battaglia tattica di altissimo livello per conquistare l’accesso alla finalissima di lunedì.