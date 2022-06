Lewandowski, Haaland, Lukaku e gli altri: le big d’Europa nel gioco dei 9

Il calciomercato continentale smosso dai numeri 9: Lewandowski, Haaland e i loro fratelli per un imponente giro di domino

(di Sandro Dall’Agnol) – Sarà con ogni probabilità l’estate dei numeri 9 in chiave calciomercato, con le prime pagine dei quotidiani regolarmente occupate da Lewandowski e Lukaku, Haaland e Nunez. Mai come in questa sessione l’impressione è che le big continentali vogliano modificare in maniera sostanziale il fulcro dell’attacco.

A scatenare il domino ci ha pensato il Manchester City, deluso dall’ennesima Champions League andata a vuoto. Una controtendenza epocale anche nel concetto di gioco di Pep Guardiola, uno per cui il centravanti reale è sempre stato lo spazio da aggredire.

