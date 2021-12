Lewandowski: «Giocare fino a 40 anni? Per ora non penso al ritiro»

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato sul palco dei Globe Soccer Awards: le sue dichiarazioni

Le parole di Robert Lewandowski ai Globe Soccer Awards.

PRESENTAZIONE – «Felice di essere qui. E’ qualcosa di speciale essere a Dubai per i Globe Soccer, è tutto perfetto».

69 GOL – «Difficile spiegare quello che è successo. L’importante non è l’età ma

lavorare sempre. Alla mia età qualcuno pensa al ritiro, io sono convinto di poter

dare ancora tanto. E’ un discorso anche di testa, bisogna tenere la qualità alta, solo

così si fa ancora la differenza. Posso dare il meglio. Non è solo quello che facciamo sul

campo o in allenamento a fare la differenza, ma anche quello che facciamo fuori. Quest’anno

è stato molto intenso da tutti i punti di vista, giocare ogni tre giorni è difficile. Voglio

però farmi trovare pronto».

CAMPIONI DELLO SPORT – «Giocare oltre i 40 anni non so. Conta molto il lavoro di testa e quanto sarà stanca in futuro. Per il momento non penso a smettere, ma quando capiterà sarà il primo passo per capire che devo dire basta».

