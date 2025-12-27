Calciomercato
Lewandowski, rebus futuro e messaggio al Milan: «Non ho fretta, deciderò con calma»
Lewandowski, attaccante in scadenza di contratto a giugno col Barcellona e nel mirino del Milan a zero, ha parlato del suo futuro
Il futuro di Robert Lewandowski resta uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale. In una recente e approfondita intervista rilasciata al giornalista Bogdan Rymanowski, il bomber del Barcellona ha fatto il punto sulla sua situazione, allontanando le pressioni mediatiche che lo vorrebbero lontano dalla Catalogna già al termine della stagione.
Lewandowski, le parole di Robert: ambizione e strategia
Lewandowski ha chiarito che la sua scelta non sarà dettata da ragioni puramente economiche, ma dalla validità del progetto sportivo:
- Nessun pressing: «C’è ancora tempo per decidere, non sento alcuna pressione. Non si tratta di ridurmi l’ingaggio della metà, ma di capire il piano del club e il ruolo che Flick vorrà assegnarmi».
- Obiettivi intatti: Nonostante i 37 anni, il polacco punta al massimo: «Voglio qualificarmi al Mondiale 2026 con la Polonia, vincere la Liga e la Champions. Mantenersi a certi livelli è la sfida più difficile».
La suggestione Milan per il 2026
In questo scenario di incertezza si inserisce con forza il Milan. La società rossonera, sotto la guida di Igli Tare, sta monitorando attentamente la situazione, pronta a ripetere l’operazione “Modrić-bis” portando a Milano un altro fuoriclasse a parametro zero nell’estate del 2026.
- I contatti: Tare avrebbe già allacciato i rapporti con l’agente del giocatore, Pini Zahavi (lo stesso che ha portato Nkunku in rossonero), per discutere la fattibilità dell’affare.
- Il nodo ingaggio: Lewandowski percepisce cifre fuori dai parametri della Serie A (circa 20 milioni lordi), ma il Milan conta di convincerlo a un drastico ridimensionamento salariale, offrendogli la centralità tecnica in una squadra che punta a tornare stabilmente ai vertici europei.